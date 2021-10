“A nome di tutta la Cisl calabrese auguro a mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, un impegno ricco di frutti alla presidenza della Conferenza Episcopale Calabra”. E’ quanto afferma, in una nota, il segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo. “Lo ringrazio – prosegue Russo – per l’attenzione al mondo del lavoro, al territorio, alle persone e alle famiglie che ha voluto manifestare nell’immediatezza della sua elezione”. Auguri a Monsignor Morrone anche dalla Uil. “La Uil Calabria formula gli auguri di buona pastorale all’arcivescovo Fortunato Morrone per la recente nomina a presidente della Conferenza episcopale calabra. Il ruolo della Chiesa, in una Calabria ancora stretta nella morsa di una crisi senza fine ma che sente forte la necessità di ripartire e dare un’occasione alle sue giovani generazioni, è importante”, afferma, in una nota, il segretario generale della Uil calabrese, Santo Biondo.