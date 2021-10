di RTC Sport News

GIARRE-LAMEZIA 0-1

Mercoledì si è giocata la quarta giornata del campionato di calcio di Interregionale. Nel raggruppamento I si riscatta subito l’FC Lamezia Terme che vince a Giarre 1 a 0 e recupera serenità dopo il ko interno nel derby con il Castrovillari e l’addio del dg Martino. Rete gialloblu’ del centrocampista Maimone al 19′ (foto).

CASTROVILLARI-PORTICI 1-2

Percorso opposto per il Castrovillari di Colle che dopo i punti e gli applausi conquistati domenica a Lamezia incappa nella terza sconfitta stagionale. Il Portici espugna il Mimmo Rende vincendo 2 a 1. Rossoneri per primi in vantaggio con Rodi all’11’ ma è solo un’illusione. Pareggio dei napoletani al 39′ con Manfrellotti. Sorpasso ospite completato al 90′ con gol di Izzo, doccia freddissima per i rossoneri.

FC MESSINA-CITTANOVA 0-4

Benissimo il Cittanova che sbanca Messina con 4 reti: doppietta di De Marco e reti di Bonanno e Olivato.

LICATA-SAN LUCA 2-0

Niente punti invece per il San Luca a Licata, 2 a 0 per i siciliani firmato Calogero e Samake.

RENDE-CITTA’ DI SANT’AGATA 0-1

Scivolone amaro anche per il Rende al Lorenzon, passa il Città di Sant’Agata con rete al 90′ di Catalano.