Una 62enne è stata denunciata dopo che aveva fotografato la scheda elettorale appena votata in occasione delle consultazioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre scorsi. E quanto successo a Castrovillari. La notizia è stata diffusa solo oggi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i componenti del seggio ai quali non sono passati inosservati i rumori provenienti dalla cabina occupata dalla signora. Immediatamente sono stati avvertiti gli agenti del commissariato di Castrovillari che si trovavano al seggio elettorale. I militari, intervenuti con il vice questore Leonardo Papaleo, dopo aver accertato che effettivamente la signora aveva fotografato la scheda elettorale, hanno provveduto all’acquisizione delle foto e alla denuncia della donna.