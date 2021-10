Aumentano i positivi al coronavirus in Calabria: sono 136 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 92 di ieri. In lieve rialzo anche il tasso che dal 3,22% passa al 3,44 con 3.909 tamponi eseguiti. Da registrare un nuovo decesso, in provincia di Cosenza, che porta a 1.424 le vittime dall’inizio della pandemia. Continuano a diminuire i ricoveri nei reparti di cura, -9 (107) ma c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva (9). I guariti sono 134 in più (80.248), mentre gli isolati a domicilio aumentano di 9 unità (3.106); gli attualmente positivi aumentano di uno portandosi a 2.990. In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.219.615 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 84.778. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 126 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 117 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11331 (11175 guariti, 156 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1286 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1258 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 26285 (25638 guariti, 647 deceduti); Crotone: Casi attivi 235 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8012 (7897 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 959 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 894 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 28785 (28388 guariti, 397 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 147 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 143 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6289 (6189 guariti, 100 deceduti).