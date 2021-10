Attacco alla sede nazionale della Cgil, domani sedi aperte in tutto il territorio per presidiare e discutere

“L’assalto alla sede della Cgil nazionale è, giustamente definito dal nostro segretario nazionale Maurizio Landini, un atto di squadrismo fascista. Un attacco vergognoso e riprovevole alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese.

Domattina alle 10, in concomitanza all’assemblea generale della Confederazione convocata davanti alla sede della Cgil per decidere tutte le iniziative necessarie noi apriremo tutte le sedi nel nostro territorio: spalancheremo le nostre porte assieme ai lavoratori e alle lavoratrici per rimarcare il valore di presidio democratico della nostra organizzazione”.