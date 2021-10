di RTC Sport

PAGANI(SA)/ Vittoria abbastanza agevole del Catanzaro che sbanca il Torre di Pagani con una prestazione convincente, accorta e ordinata. Non c’è stata storia in questa sfida nella quale le aquile calabresi si sono immediatamente prese il centrocampo, conducendo le operazioni dal primo al novantesimo. Dopo un predominio non concretizzato nei primi 20′, il Catanzaro sblocca il punteggio al 26′ con Carlini che trasforma con la solita freddezza un calcio di rigore decretato per un fallo in area. Va vicinissimo al secondo gol in piu’ occasioni l’undici di Calabro con Cianci e Bombagi ma chiude all’intervallo con una sola rete di vantaggio. Ad ogni modo la ripresa non si discosta molto dai primi 45′ e si ricomincia con il Catanzaro piu’ in palla, pimpante, volitivo e brillante da una parte e la Paganese sterile, confusionaria e inconsistente dall’altra. Al 54′ i giallorossi chiudono la pratica con Rolando (in foto) che col destro scarica forte in porta, Baiocco respinge ma nulla puo’ sulla ribattuta dello stesso Rolando che spinge in porta senza difficoltà il 2 a 0. Bearzotti e Vazquez potrebbero rendere ancora piu’ ampio il divario ma Baiocco evita alla Paganese un passivo piu’ pesante. Un successo che lancia il Catanzaro in seconda posizione solitaria alle spalle del Bari che ha ribaltato la Turris. Per la Paganese dell’ex Grassadonia una prestazione deludente ed impalpabile, la sconfitta è meritata.

La Vibonese esce imbattuta dallo stadio Iacovone di Taranto. Era importantissimo non perdere per i rossoblu’ calabresi che rimangono ultimi ma questo risultato infonde fiducia. Nel prossimo impegno gara da non fallire contro il Latina nello scontro diretto per cercare la prima vittoria stagionale.