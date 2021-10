di RTC Sport

LAMEZIA-LICATA 2-1

Seconda vittoria consecutiva per il Lamezia che, dopo avere sbancato Giarre, vince e convince e supera il Licata al Guido D’Ippolito. Finisce 2 a 1 per la squadra gialloblu’ di Alessandro Erra il confronto con i siciliani. A bersaglio ancora il centrocampista Maimone (già a segno a Giarre) al 27′. Il raddoppio è firmato dall’ex sambiasino Verso dopo soli 5′, per lui è la prima rete con la nuova maglia dell’FC. Il Licata accorcia solo al 95′ con Candiano.

PORTICI-SAN LUCA 1-1

San Luca imbattuto al San Ciro di Portici. Finisce 1 a 1 tra campani e calabresi. Crucitti firma al 57′ il vantaggio giallorosso ma Manfrellotti lo agguanta al 70′.

CITTANOVA-SANCATALDESE 5-0

Ancora una scorpacciata di gol del Cittanova. Dopo i 4 schiaffi rifilati mercoledì al Fc Messina, oggi la squadra della Piana schianta la Sancataldese con altre 5 reti. Scatenato Bonanno con una tripletta, reti anche di Bukva e Gaudio.

PATERNO’-CASTROVILLARI 2-2

Ottimo punto esterno anche per il Castrovillari sul difficile terreno del Paterno’. Catania porta avanti i siculi al 7′. Ma i rossoneri acciuffano il pari già al 18′ con Teyou e ribaltano la gara con il brillante Carrozza: 1 a 2. Il Castrovillari assapora la seconda vittoria esterna ma Bontempo lo gela al 75′ firmando il 2 a 2.

TRAPANI-RENDE 2-1

Senza scampo il Rende a Trapani. De Felice realizza il vantaggio granata al 20′, Musso raddoppia al 64′. De Miranda accorcia le distanze al 69′ per i biancorossi ma non basterà.