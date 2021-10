Fiera Internazionale di Rimini, gli Oscar del turismo premiano la Calabria e il Trentino

Un’edizione diversa quella di quest’anno di di Italia Destinazione Digitale, considerato l’oscar delle destinazioni turistiche italiane, ideato da The Data Appeal Company, assegnati al TTG Travel Experience alla fiera di Rimini fino a venerdì 15 ottobre. Un’edizione rivista e ampliata nei canali e nei comparti coinvolti, sempre con un occhio attento rivolto agli inevitabili impatti che l’emergenza Covid-19 ha avuto sul settore. Ma anche quest’anno lo scettro di regione con la miglior reputazione online va al Trentino che sbaraglia la concorrenza e supera l’Alto Adige, secondo, e il Piemonte, terzo. La regione invece con il più alto Covid Safety Index e che quindi, con le soluzioni e misure adottate ha fatto sentire i turisti più al sicuro, è la Calabria. Al Piemonte il premio di regione con la migliore offerta enogastronomica. Alle acque cristalline della Sardegna è andato il premio di Destinazione Balneare: il sentiment più elevato se lo sono aggiudicato le spiagge di Baunei-Dorgali. L’Appennino Piacentino si è aggiudicato il premio di destinazione montana preferita dai turisti, stranieri e non. La destinazione più ospitale è la Val d’Orcia e Assisi, sulle colline umbre, è la destinazione culturale che ha raccolto più consensi. Infine il Lago di Vico, nel comune di Caprarola in provincia di Viterbo, si aggiudica il primo posto tra le destinazioni lacuali e il premio Destinazione Aree Interne va all’Alta Valmarecchia, in provincia di Rimini. Travel Appeal ha preso in considerazione 390 mila punti di interesse e 15,7 milioni di tracce digitali, una mole per quanto ampia inferiore di dati e informazioni rispetto agli anni scorsi dovuta a un minor movimento turistico e quindi a un minor numero di recensioni lasciate dagli utenti in rete. Complessivamente, infatti, rispetto ad un anno fa, il numero delle tracce digitali è inferiore del 28%, anche se durante l’estate è stato registrato un balzo del +15%. La soddisfazione degli utenti è sempre molto alta (sentiment a 87,6) e la campagna vaccinale ha sortito i suoi effetti positivi: Covid Safety Index pari a 60,7 (se si considera solo l’estate, l’indice raggiungere il 71,6/100). Per la prima volta, il premio sarà assegnato in partnership con TWOW, agenzia digital specializzata in progetti data-driven orientati alle performance, una collaborazione che nasce dal desiderio di sensibilizzare le destinazioni e gli operatori turistici sul tema dell’utilizzo dei dati e del loro impiego strategico nelle azioni di marketing e di promozione, soprattutto online. 1) Regione con la Migliore Reputazione: TRENTINO (secondo classificato ALTO ADIGE, terzo classificato PIEMONTE) 2) Premio Covid Safety Index: CALABRIA (secondo classificato SARDEGNA, terzo classificato BASILICATA) 3) Regione con la Migliore Offerta Enogastronomica: PIEMONTE (secondo classificato CAMPANIA, terzo classificato ALTO ADIGE) 4) Premio Destinazione Balneare: BAUNEI – DORGALI (SARDEGNA) (secondo classificato ARBUS, terzo classificato REALMONTE) 5) Premio Destinazione Montana: APPENNINO PIACENTINO (EMILIA ROMAGNA) (secondo classificato VISIT LESSINIA, terzo classificato ASTI TURISMO) 6) Premio Destinazione Lacuale: CAPRAROLA – LAGO DI VICO (LAZIO) (secondo classificato DESENZANO DEL GARDA, terzo classificato LEDRO) 7) Premio Destinazione Culturale: ASSISI (UMBRIA) (secondo classificato CAPACCIO PAESTUM, terzo classificato FIRENZE) 8) Premio Destinazione Aree Interne: ALTA VALMARECCHIA (RIMINI – EMILIA ROMAGNA) (secondo classificato VAL DI LANZO, terzo classificato GENNARGENTU MANDROLISAI) 9) Premio Destinazione Ospitale: VAL D’ORCIA (TOSCANA).