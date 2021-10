La Camera di Commercio di Catanzaro ha disposto, a partire da venerdì 15 ottobre, l’applicazione del d.l. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di screening”. E’ quanto si afferma in un comunicato dell’ente camerale catanzarese. “Da domani sarà obbligatorio per i dipendenti – è detto nel comunicato – esibire la certificazione verde per poter accedere al luogo di lavoro”. “Come tutti gli altri Enti pubblici e i luoghi di lavoro privati – sostiene il segretario generale, Bruno Calvetta – anche la Camera di Commercio si adegua alla disposizione normativa relativa all’obbligo di Green pass per i lavoratori e per tutti coloro i quali vorranno accedere alla sede camerale. Ricordo che sono esclusi da tale obbligo i lavoratori che siano esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari”. “Oltre che per ottemperare alle previsioni normative – aggiunge il commissario straordinario dell’Ente Daniele Rossi – l’applicazione della misura si rende necessaria per garantire ancor di più la sicurezza sanitaria sul luogo di lavoro, ciò a vantaggio non solo di tutti i lavoratori che quotidianamente operano all’interno degli uffici, ma anche a tutela della salute dell’utenza che ogni giorno si reca agli sportelli camerali”. La verifica del possesso del certificato verde verrà effettuata in maniera automatizzata al momento dell’accesso tramite un termoscanner installato all’ingresso.