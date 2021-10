“Ora sono impegnato col nostro candidato a sindaco di Cosenza, Francesco Caruso. Poi ci occuperemo della composizione della Giunta regionale e completeremo il nostro lavoro esattamente nei tempi stabiliti dallo Statuto della Regione Calabria”. Lo ha detto a Cosenza il presidente eletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Dei ballottaggi ha anche parlato Salvini. Lunedì dopo i ballottaggi per le Comunali il leader della Lega Matteo Salvini si riterrà soddisfatto “se tanta gente andrà a votare”. Come ha spiegato nell’intervista a a Radio anch’io su Radio 1, “ci sono oltre 40 comuni al voto, da Roma a Torino, da Trieste a Cosenza: mi piacerebbe che votasse tanta gente. Il dato eclatante del primo turno -ha proseguito- è che la metà degli italiani non si fida di nessuno. Quindi è inutile festeggiare un sindaco in più o in meno quando va a votare un terzo della gente”, ha aggiunto.