“Sempre un onore incontrare il presidente Silvio Berlusconi”. Così, sulla sua pagina facebook, il neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post nel quale ha pubblicato una foto che lo ritrae a Milano con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Occhiuto ha poi aggiunto un post scriptum nel quale ha evidenziato che Berlusconi “non vede l’ora di venirci a trovare in Calabria”. In attesa di essere ufficialmente proclamato presidente della Regione, Occhiuto è da ieri a Milano per una serie di incontri funzionali al suo nuovo ruolo: tra gli altri, Occhiuto ha incontrato anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana.