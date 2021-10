Calcio/ Verso Messina-Vibonese, i convocati di D’Agostino

Sono ventitre i calciatori convocati da mister Gaetano D’Agostino per la gara valevole per la decima giornata di campionato di Serie C contro il Messina.

Portieri: 1 Riccardo Mengoni, 22 Leonardo Marson.

Difensori: 2 Amir Mahrous, 3 Nicola Alvaro, 4 Mattia Polidori, 5 Giacomo Risaliti, 16 Pietro Ciotti, 20 Giovanni Mauceri, 21 Jherson Vergara, 23 Emanuele Cigagna, 24 Gheorghe Fomov.

Centrocampisti: 6 Luca Gelonese, 8 Gianmarco Basso, 14 Tumbarello, 15 Filippo Bellini, 25 Luca Cattaneo.

Attaccanti: 7 Paolo Grillo, 9 La Ragione, 11 Mamadou Ngom, 19 Mattia Persano, 26 Lorenzo Sorrentino, 28 Francesco Golfo, 30 Alberto Leone.

Indisponibili: Senesi

Squalificato: Spina