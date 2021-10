Oltre mezzo chilo di marijuana, 14 grammi di cocaina e un bilancinonascosti nell’abitacolo di una moto-ape in disuso parcheggiata nel giardino di casa del 37enne disoccupato di Taverna, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato arrestato. L’uomo era a bordo della sua auto e percorreva la strada provinciale 26 della Sila Piccola, proprio la strada che porta a casa sua, quando a un certo punto, in località Pantane, a un normale posto di controllo, i carabinieri gli hanno intimato l’alt.

Costretto a fermarsi dinanzi alla pattuglia, il 37enne è stato sottoposto ad una perquisizione che immediatamente ha dato alcuni riscontri. Al lato conducente sotto il coprisedile è stata trovata una prima dose di marijuana, nel vano motore dietro la batteria dell’auto una busta con una ciocca di marijuana. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione e qui la scoperta di una più consistente quantità di droga: 591,5 grammi di marijuana confezionata, 14 grammi di cocaina con un cucchiaino in una busta trasparente e un bilancino per pesare le dosi erano nascoste nell’abitacolo di una moto-Ape in disuso nel giardino di casa. Trovati anche soldi in contanti per un totale di mille e cento euro nascosti in un barattolo all’interno della sua camera da letto. Droga e soldi sono stati sequestrati e messi a disposizione della magistratura L’uomo è statto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Catanzaro.