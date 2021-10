di RTC Sport

LATINA/ Il Catanzaro vince agevolmente allo stadio Francioni di Latina. Gara senza storia tra pontini e calabresi, evidente la differenza di organici e valori in campo, d’altronde la classifica parla chiaro. L’undici di mister Calabro sblocca il punteggio al quarto d’ora con Federico Vazquez che trasforma un calcio di rigore ingenuamente provocato da Teraschi. Dopo un’altra rete giallorossa annullata nel primo tempo, il Catanzaro chiude virtualmente la gara nella ripresa con il difensore goleador Scognamillo che sugli sviluppi di un corner non lascia scampo al portiere pontino, 0 a 2. La gara è in ghiaccio per gli uomini di Calabro, che non soffrono mai un Latina sterile e inconcludente. Con questi 3 punti il Catanzaro continua a volare, quarta vittoria consecutiva e secondo posto consolidato e migliorato, in quanto il Bari viene fermato dal Foggia nel derby e il Catanzaro si porta a meno 4 dai biancorossi. Il 30 ottobre si gioca lo scontro diretto al San Nicola.