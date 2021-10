“I ventidue privati che hanno subito danni dagli incendi che hanno devastato il territorio di Catanzaro ad agosto sono pronti a presentare le proprie perizie giurate sul sito della Protezione civile regionale”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo, Sergio Abramo. “Muovendoci in anticipo, e avviando immediatamente un proficuo dialogo con le persone interessate – prosegue Abramo – l’amministrazione ha consentito che quei ventidue nostri concittadini predisponessero per tempo le relative perizie giurate. La Protezione civile regionale ha infatti reso noto giovedì 21 ottobre che tutti i soggetti interessati potranno caricare entro lunedì prossimo, 25 ottobre, le perizie redatte. Il Comune ha contattato i privati che, in virtù di quel percorso iniziato in anticipo, stanno già presentando senza problemi le proprie richieste di risarcimento danni”.