Un’ondata di maltempo in arrivo sull’Italia porterà nelle prossime ore piogge e venti di burrasca sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di domenica precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Calabria e Sicilia, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori orientali della Sicilia e su quelli ionici della Calabria. Attesi inoltre sulle due regioni e sulla Campania venti di burrasca forte che potranno provocare forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domenica un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico sulla Calabria meridionale, mentre l’allerta è arancione sulla Calabria ionica e su gran parte della Sicilia.