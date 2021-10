Verso Bari-Catanzaro/ I convocati, le ultime e le probabili formazioni

LA TERNA/ La sfida tra Bari e Catanzaro, match clou della dodicesima giornata in serie C gruppo C, in programma sabato 30 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “San Nicola” di Bari, sarà diretto da Rutella Daniele di Enna, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Mattia Massimino di Cuneo. Quarto ufficiale, invece, sarà il Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto.

LA VIGILIA/ Anche quella contro il Bari è “una partita che vale tre punti”, per il tecnico giallorosso Antonio Calabro. “Vale tre punti come la precedente contro il Monopoli e come la successiva contro il Messina. Certo, si incontrano le prime due del girone, e per questo è una partita importante per molti, così come lo è per me”, dice Calabro, che ha preparato la gara “come tutte le altre sui dettagli, sempre in maniera scrupolosa. Si prepara da sola a livello di sollecitazioni nervose”. Di fronte due squadre che arrivano da due sconfitte allo scontro diretto: “Le sconfitte fanno parte del percorso di ogni squadra, anche se quelle dell’ultima giornata sono diverse per come sono maturate”. Ancora da valutare le condizioni di Martinelli e Rolando, “sono al limite, valuteremo ancora”. Il tecnico giallorosso è contento per il ritorno degli Ultras: “Da quando io sono qui abbiamo fatto delle ottime cose, ma sempre con una parte del corpo mancante, anche se nei miei confronti sono stati sempre molto vicini pur non essendo presenti allo stadio. Ci mancava il cuore pulsante del Catanzaro, e con gli Ultras allo stadio saremo al completo. Con il cuore si può fare di tutto”.

GLI EX/ Uno sguardo agli ex: Rolando e Cianci da una parte; Celiento e Maita dall’altra.

I CONVOCATI/ Mister Calabro ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani contro il Bari:

Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani

Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 15. Monterisi, 44. Gatti

Centrocampisti: 2. Bayeye, 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 17. Porcino, 18. Cinelli, 19. Ortisi, 21. Risolo, 23. Vandeputte, 37. Bearzotti, 77. Rolando

Attaccanti: 7. Curiale, 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 99. Cianci

LE PROBABILI FORMAZIONI/ Questi i probabili schieramenti delle due rivali:

BARI: Frattali, Pucino Terranova Gigliotti Ricci; Scavone Maita D’Errico; Botta; Cheddira Antenucci.

CATANZARO: Branduani, De Santis (Martinelli) Fazio Scognamillo; Bayeye (Rolando) Verna Welbeck Vandeputte; Carlini; Cianci Bombagi.