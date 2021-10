Calcio serie C/ Bari batte Catanzaro 2 a 1

di RTC Sport

BARI/ Il Catanzaro perde lo scontro diretto al San Nicola di Bari. I pugliesi vincono 2 a 1. Gran gol di Antenucci al 19′ con una girata splendida che non lascia scampo a Branduani ma colpevole la difesa che ha lasciato solitario l’esperto bomber biancorosso. Pari giallorosso dell’ex Pietro Cianci al 41′. Ma nei minuti di recupero del primo tempo clamoroso svarione di Pasquale Fazio che liscia e libera l’implacabile Simeri che non perdona, 2 a 1 Bari. Nella ripresa in extremis colossale occasione per Vandeputte che a pochi metri non inquadra lo specchio della porta. Finisce 2 a 1 per i pugliesi che si portano a +7 sul Catanzaro, ora scavalcato dal Monopoli in seconda posizione.