Lutto nel mondo calabrese dell’informazione, è morto il giornalista Ciccio Dinapoli

E’ morto all’età di 61 anni il giornalista cosentino Francesco Di Napoli, noto a tutti come Ciccio. Lascia la moglie, Cinzia Gardi, anche lei giornalista, e due figlie, Rosina e Benedetta. Nato e cresciuto a Cosenza, Di Napoli viveva a Rovito, un centro poco distante dal capoluogo. Nel corso della sua attività giornalistica aveva svolto numerosi ruoli. Era stato, tra l’altro, direttore del quotidiano “La Provincia cosentina” e capo ufficio stampa della Provincia di Cosenza e della Regione Calabria all’epoca in cui i due enti erano presieduti da Mario Oliverio. I funerali si svolgeranno domani alle 12 nella frazione “Pianette” di Rovito. “La scomparsa di Ciccio rappresenta una grave perdita per il mondo giornalistico cosentino e calabrese. E’ stato un giornalista bravo e serio che ha interpretato il nostro lavoro sempre con passione e professionalità” ha detto Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria. “Personalmente -ha aggiunto- perdo un amico al quale volevo molto bene. Sono vicino a Cinzia, la cara consorte di Ciccio e nostra collega, e a tutti i familiari in questo tristissimo momento”.