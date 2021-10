Secondo i dati pubblicati oggi sul Bollettino quotidiano della Regione riguardo l’incidenza in Calabria del Coronavirus, redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, non c’é stato alcun nuovo ricovero nelle rianimazioni, che restano 5, mentre aumentano di un’unità le persone ricoverate nei reparti di cura (totale 98). Non c’é stato alcun nuovo decesso, con il dato complessivo che resta fermo a 1.449. I nuovi contagiati sono 178, 11 in più rispetto a ieri (totale 87.550). I tamponi effettuati oggi sono 3.435, con il totale che raggiunge quota 1.299.928 . I casi attivi sono 3.157, con un aumento di 71. Aumentano di 70 unità gli isolati a domicilio (totale 3.054). I nuovi guariti sono 107 (dato complessivo 82.944). Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. – Catanzaro: casi attivi 103 (7 in reparto, 2 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.484 (11.327 guariti, 157 deceduti). – Cosenza: casi attivi 1.257 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.969 (26.313 guariti, 656 deceduti). – Crotone: casi attivi 240 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.388 (8.273 guariti, 115 deceduti). – Reggio Calabria: casi attivi 937 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.822 (29.413 guariti, 409 deceduti). – Vibo Valentia: casi attivi 456 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.499 (6.396 guariti, 103 deceduti). Intanto restano stabili i valori nazionali delle occupazioni dei posti letto nei ospedali da parte dei malati di Covid, con un valore del 4% per le terapie intensive e del 5% per i reparti non critici. Ma, secondo i dati del monitoraggio Covid sul sito Agenas (l’agenzia per i servizi sanitari regionali) aggiornati a ieri, per quello che riguarda le terapie intensive nel Molise la percentuale sale di due punti percentuali arrivando a al 5% e di un punto in Calabria (raggiunto il 3%), Marche (che arriva al 9%) e Bolzano (al 5% totale). Migliora, sempre di un punto, in Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Aumenti nei reparti ordinari di un punto in Liguria e Trento mentre scende dell’1% in Abruzzo, Sardegna e Valle d’Aosta.