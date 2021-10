IL PUNTO SULLA DODICESIMA GIORNATA SERIE C GRUPPO C

In serie C gruppo C il Bari capolista migliora il primato solitario. Batte il Catanzaro nello scontro diretto e si porta a +7 sui giallorossi calabresi. 5 punti invece il distacco sul Monopoli che ha superato il Monterosi e si è insediato in seconda posizione. Anche il Taranto (2 a 1 al Potenza) ed il Palermo (1 a 1 con l’Avellino) raggiungono il Catanzaro al terzo posto a 20 punti. Subito dietro ecco la Turris (vittoriosa nel derby sulla Juve Stabia) e il Foggia che non va oltre il pari in casa del Picerno. In coda il Latina vince lo scontro diretto con l’Andria mentre risorge l’ACR Messina, 2 a 0 al Campobasso. Rinviata Catania-Vibonese per la forte ondata di maltempo prevista in Sicilia.

RISULTATI

ACR MESSINA-CAMPOBASSO 2-0

BARI-CATANZARO 2-1

CATANIA-VIBONESE RINVIATA

LATINA-ANDRIA 1-0

MONOPOLI-MONTEROSI 2-0

PALERMO-AVELLINO 1-1

PICERNO-FOGGIA 1-1

TARANTO-POTENZA 2-1

TURRIS-JUVE STABIA 1-0

CLASSIFICA

BARI 27

MONOPOLI 22

CATANZARO, PALERMO, TARANTO 20

TURRIS 19

FOGGIA 18

AVELLINO, FRANCAVILLA, PAGANESE 17

PICERNO 16

CATANIA, CAMPOBASSO 15

JUVE STABIA 14

MONTEROSI 13

ACR MESSINA 12

LATINA 11

POTENZA 10

ANDRIA 9

VIBONESE 8