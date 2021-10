di RTC Sport

CAVESE-SAN LUCA 1-0

Nona giornata nel Campionato Interregionale di calcio. In attesa del recupero di Paterno’-Gelbison, posticipata, la Cavese raggiunge la squadra di Vallo della Lucania superando a fatica l’ardito e coriaceo San Luca che ha reso difficilissima la vita ai biancoblu’ di Cava. Gli aquilotti trovano la rete solo al 90′ e piegano un San Luca che esce tra gli applausi.

FC LAMEZIA-FC MESSINA 2-1

L’impresa la compie l’FC Lamezia Terme che lotta, suda, soffre, attacca, subisce, va avanti, si fa raggiungere ma alla fine vince una gara bella e vibrante come poche con l’FC Messina. Al Guido D’Ippolito è successo un po’ di tutto: Lamezia in gol al 32′ con Bezzon che approfitta di una topica del portiere peloritano Giannini che si avventura in un’azione rischiosissima in area e perde il pallone, 1 a 0 Lamezia. Dopo alcune pallegol sciupate dal Lamezia (Bollino, Maimone, Haberkon) manna dal cielo per il Messina prima dell’intervallo. Punizione pennellata del bravo Bramati sul secondo palo dove spunta perentorio Gastaldo che brucia tutti e insacca. Nella ripresa Lio cambia totalmente l’attacco: dentro Provazza, Maritato e Sandomenico. Ma resta in 10 per l’espulsione di Camilleri (doppio giallo). Il Lamezia sbanda pericolosamente e rischia di prendere il sceondo gol, clamorosa pallagol per Sow che calcio fuori. Così il tecnico Lio è costretto a richiamare in panchina Sandomenico entrato da poco. Dopo qualche minuto, comunque, parità numerica ristabilita: espulso Samb anch’egli per doppia ammonizione. E così il Lamezia riprende coraggio e getta il cuore oltre l’ostacolo. All’89’ da una ripartenza ficcante la sfera giunge all’imprendibile Provazza che sguscia ai difensori ospiti e centra per Maritato che deve solo spingere in porta con rabbia la palla della liberazione: e’ il 2 a 1 e il D’Ippolito letteralmente esplode.

CITTANOVA-CASTROVILLARI 2-0

Il Cittanova batte il Castrovillari nel derby di questa giornata. Savasta al 41′ e Bonanno al 59′ gli autori delle due reti reggine.

RENDE-TROINA 0-0

Nulla di fatto invece al Lorenzon dove il Rende viene bloccato sullo zero a zero dal Troina e perde una buona occasione per migliorare la sua classifica precaria.