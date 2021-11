CATANZARO. Sensibile calo dei nuovi contagiati per Covid in Calabria, che passano dai 178 di ieri a 56. Stabili i ricoveri nelle rianimazioni, che restano 5, mentre aumentano di quattro unità quelli nei reparti di cura, che raggiungono così quota 102. Si registrano due morti in più, uno a Catanzaro ed un altro a Cosenza, con il totale dei decessi che arriva a 1.451. Il tasso di positività é il 4,82%, inferiore rispetto al 5,18 di ieri, a fronte però di una diminuzione dei tamponi effettuati, passati da 3.345 a 1.163 (totale 1.301.091). I casi attivi sono 3.150 (-9). Si riducono di 13 unità gli isolati a domicilio (dato complessivo 3.043). I nuovi guariti sono 63, meno rispetto a ieri, quando erano stati 107 (totale 83.007). Questi i dati dell’incidenza del Covid in Calabria contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. – Catanzaro: casi attivi 102 (8 in reparto, 2 in terapia intensiva, 92 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.485 (11.327 guariti, 158 deceduti). – Cosenza: casi attivi 1.257 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.971 (26.314 guariti, 657 deceduti). – Crotone: casi attivi 242 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.388 (8.273 guariti, 115 deceduti). – Reggio Calabria: casi attivi 956 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 908 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.850 (29.441 guariti, 409 deceduti). – Vibo Valentia: casi attivi 428 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.533 (6.430 guariti, 103 deceduti).