Le ultime notizie in tempo reale: www.tgr.rai.it/calabria è il sito sul quale, dalle ore 14 di mercoledì 3 novembre, troveranno spazio in primo piano, anche, i servizi del telegiornale e delle rubriche della testata giornalistica regionale della Rai. Al navigatore saranno offerti inoltre approfondimenti tematici, come la sezione dedicata a “coronavirus e salute”. In risalto, poi, le specificità della regione, con spazi riservati a itinerari turistici riscoperti tra mari e monti e borghi, capaci di aprire lo scrigno di un patrimonio culturale di straordinario valore e di offrire spunti per lo sviluppo possibile. Minoranze albanofone, grecaniche ed occitane tra tradizioni e prospettive, e poi scuola, università, sezioni dedicate agli Spettacoli e dintorni, allo Sport, alle inchieste.www.tgr.rai.it/calabria: le ultime notizie in tempo reale, ma non solo. Il sito infatti darà a tutti la possibilità di condividere i servizi sui profili social Twitter Facebook e su whatsapp, favorendo la crossmedialità. Oltre al sito continuerà ad essere attivo anche l’account Twitter della TGR Calabria.Quella della Calabria è la sedicesima redazione della Testata Giornalistica Regionale ad andare online. Il progetto web della TGR si concluderà ad inizio 2022, quando saranno online le news di tutte le 24 redazioni presenti sul territorio nazionale.

Nella foto: il capo redattore della Tgr Calabria, Pasqualino Pandullo