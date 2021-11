“Tutti i turni del 118” a Catanzaro “sono coperti. Per dovere di chiarezza e per rassicurare la popolazione, posso assicurare che non ci sono postazioni scoperte, il servizio di emergenza urgenza viene garantito correttamente”. Lo afferma il dott. Cosimo Zurzolo, referente unico Suem 118 in riferimento, è scritto in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, “a quanto affermato dal Codacons di Catanzaro in merito ai turni del servizio Suem 118 presso l’Asp”. Il riferimento è ad una nota del Codacons nella quale l’associazione, lamentando la mancata presenza del medico a bordo delle ambulanze del 118, annunciava di avere chiesto alla Procura della Repubblica il sequestro dei turni del servizio 118. “Ad ogni modo, vista la correttezza e regolarità, consegnerò personalmente tutti i turni alla Procura della Repubblica di Catanzaro e gli elenchi che il Codacos contesta” conclude Zurzolo.