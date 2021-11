Sono sei le persone coinvolte nell’operazione “Brooklyn” portata a termine oggi per presunte irregolarità nella gestione di due importanti cantieri pubblici della provincia di Catanzaro,fra cui l’imponente ponte Morandi. In carcere sono finiti gli imprenditori Eugenio e Sebastiano Sgromo, di 52 e 55 anni, eun militare della Guardia di Finanza, Michele Marinaro, 52 anni. Arresti domiciliari per una collaboratrice dei due fratelli imprenditori, Rosa Cavaliere, 54 anni. Interdizione dall’esercizio della professione per due tecnici dell’Anas: Gaetano Curcio, 42 anni, e Silvio Baudi, 43.