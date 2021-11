I carabinieri della compagnia di Scalea hanno fermato, a Praia a Mare, un 42enne del luogo, F.D., accusato di tentato omicidio. L’uomo è stato portato nel carcere di Paola. Il riferimento è all’episodio di una rissa, verificatasi lo scorso 31 ottobre a Cirella, frazione di Diamante, nei pressi di un noto ristorante del posto. Secondo la ricostruzione dei fatti, dopo aver pranzato con i propri familiari, un 45enne di Belvedere Marittimo, S.P., sarebbe stato aggredito, per futili motivi relativi ad un parcheggio, dalla persona fermata, sotto gli occhi increduli di diverse altre persone presenti.

Nel corso della lite, l’aggressore, salito improvvisamente a bordo della propria auto, avrebbe anche investito volontariamente la vittima trascinandola per diversi metri, per poi darsi alla fuga. Il ferito è stato portato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata e in coma farmacologico, in pericolo di vita.