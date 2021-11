“Per la prima volta nella sua storia il Movimento 5 stelle entrerà a far parte del governo della città di Cosenza”. E’ quanto si afferma in una nota congiunta del sindaco Franz Caruso e del Movimento 5 stelle Cosenza. “L’appoggio politico – è detto nella nota congiunta – sancito con il secondo turno delle recenti amministrative troverà ora espressione nell’esecutivo cittadino guidato dal sindaco Caruso. Sarà Veronica Buffone a rappresentare in Giunta i pentastellati assumendo le deleghe che, di comune accordo, le verranno affidate nelle prossime ore quando l’attività della nuova amministrazione entrerà finalmente nel vivo essendo avvenuta, ieri, la proclamazione. Prima donna nella lista per numero di preferenze raggiunte, Buffone è una giovane professionista nel settore amministrativo ed un’attivista cosentina di vecchia data che saprà essere portavoce delle istanze del M5S e del gruppo di candidate e candidati che hanno reso possibile questo risultato”. “Il primo cittadino ed il M5S cosentino – riporta ancora la nota del sindaco e del movimento – esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando un percorso costruttivo di collaborazione improntato sulla trasparenza, la lealtà e la comune visione di una città solidale, inclusiva, sostenibile. Di tutti e per tutti. Le sfide per il rilancio della città sono molte ed il lavoro da portare avanti impegnativo alla luce, soprattutto, della difficile situazione finanziaria dell’Ente. Tuttavia l’orizzonte politico delineato dalle interlocuzioni e dal confronto intercorsi in questi ultimi giorni vanno a corroborare un progetto amministrativo già solido che guarda con fiducia al futuro prossimo di Cosenza ed ai cinque anni di governo che verranno”.