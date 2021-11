Crescono i contagi da Covid in Calabria ma anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, non si registrano vittime. I nuovi positivi sono 244 a fronte di un minor numero di tamponi fatti rispetto a ieri – 4.776 contro 5.884 – quando i casi giornalieri sono stati 169. Il tasso di positività sale così al 5,11% contro il 2,87 di ieri. In crescita anche i ricoveri in area medica dove, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registra un +5 con il totale che arriva a 112. Stabile a 8, invece, il numero dei ricoveri in terapia intensiva. I casi attivi sono 3.430 (+148), gli isolati a domicilio 3.310 (+143) e i nuovi guariti 96. Ad oggi, sono stati fatti n1.323.412 tamponi con 88.407 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 175 (11 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11506 (11.348 guariti, 158 deceduti). Cosenza: casi attivi 1360 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27096 (26.438 guariti, 658 deceduti). Crotone: casi attivi 231 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.496 (8381 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.113 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.071 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.988 (29.577 guariti, 411 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 407 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 402 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.629 (6.526 guariti, 103 deceduti).