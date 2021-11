di RTC Sport

Il Crotone evita nel finale di partita un’altra sconfitta che sarebbe stata sanguinosa in questo tormentatissimo inizio di stagione. Difronte c’era non certo la prima arrivata ma il Monza del fresco ex Giovanni Stroppa, salutato con affetto dal pubblico calabrese prima del fischio iniziale. Tra le file dei biancorossi, inoltre, numerosi calciatori che hanno indossato negli ultimi anni la maglia rossoblu’, ovvero Barberis, Luca Marrone, Pedro Pereira e Sampirisi. Colpani porta avanti l’undici di Stroppa al 17′. Sembra l’ennesima gara stregata per i rossoblu’, che pero’ all’86’ riescono quantomeno a evitare l’ennesimo ko con Donsah che realizza il pareggio.