Graziano annuncia: “Pd calabrese pronto a ripartire con i congressi”

“Il commissario Stefano Graziano ha fatto un lavoro duro, un lavoro importante, ha fatto un lavoro di rigenerazione del Pd e ora il partito cammina con le proprie gambe, con un bel gruppo dirigente: ci sono tanti giovani, tante persone che hanno fatto tante esperienze civiche, in molti casi di volontariato, tante persone che hanno esperienze importanti. Lo ha detto il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea regionale del Pd, in corso a Lamezia Terme. “Sono qui – ha aggiunto Boccia – coloro che hanno nel cuore l’idea di militanza nella politica e sono sicuro che ora con le Agorà si allargherà di più il campo. Poi faremo un appello alle tante calabresi e ai tanti calabresi che vogliono costruire questo campo largo. Ci siamo riusciti in gran parte d’Italia, riusciremo a farlo anche in Calabria. Ovviamente questo congresso è un punto di ripartenza. Da gennaio in poi il Pd calabrese camminerà con le proprie gambe come è giusto che sia perché c’è un gran bel gruppo dirigente a tutti i livelli. Vale anche in tutte le federazioni, in tutte le province. Vedo emergere – ha proseguito il responsabile nazionale enti locali del Pd – una bella classe dirigente e sono sicuro che da qui riparte”. Intanto il commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, a margine dell’assemblea regionale del partito a Lamezia Terme, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto quale sarà il futuro nel partito di quanti, come l’ex governatore Mario Oliverio, alle Regionali del 3 e 4 ottobre scorso si sono candidati in autonomia o in contrapposizione al Pd. “Sono fuori dal Pd, ha detto, non si possono iscrive per i prossimi 3 anni: lo dice lo Statuto -afferma – non lo dico io”.