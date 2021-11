di RTC Sport

Nel Campionato Interregionale raggruppamento I si gioca domenica l’undicesima giornata. Si prospettano gare interessanti ed importanti per il vertice. In primis Paterno’-Lamezia, con i gialloblu’ di Tony Lio che difendono il secondo posto e sperano in buone notizie da Sant’Agata dove è impegnata la capolista Gelbison (questa gara e quella di San Cataldo iniziano con 30′ di ritardo rispetto alle altre). La Cavese ospita al “Lamberti” un Portici ferito e reduce da un brutto momento. Il San Luca cerca di mettere il bavaglio all’Acirale. Torna dopo qualche anno il derby cosentino al Lorenzon tra Rende e Castrovillari, ma la gara si gioca a porte chiuse. Sia biancorossi che rossoneri hanno bisogno di punti, essendo invischiate nella zona calda. Il Cittanova riceve il pericoloso Licata al “Morreale-Proto”. Ecco il quadro completo:

ACIREALE-SAN LUCA

CAVESE-PORTICI

CITTANOVA-LICATA

PATERNO’-LAMEZIA

REAL AVERSA-FC MESSINA

RENDE-CASTROVILLARI

SANCATALDESE-GIARRE

SANT’AGATA-GELBISON

SANTA MARIA CILENTO-TROINA

TRAPANI-BIANCAVILLA