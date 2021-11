Filippo Mancuso, della Lega, è il presidente del Consiglio regionale della Calabria della dodicesima legislatura. Mancuso, alla seconda legislatura, è stato eletto alla prima votazione con la maggioranza qualificata dei voti del Consiglio regionale: ha riportato 22 voti, mentre 9 sono state le schede bianche. Nelle prime due votazioni, invece, non era stato raggiunto il quorum della maggioranza dei 2/3 richiesto dal regolamento del Consiglio regionale.

Dopo la votazione, Mancuso, accompagnato dagli applausi dei colleghi, è stato proclamato ufficialmente, prendendo posto alla presidenza dell’Assemblea in luogo di Francesco Afflitto (Movimento 5 Stelle), che ha presieduto la seduta in qualità di consigliere più anziano fino alla votazione dell’Ufficio di presidenza. I lavori del Consiglio regionale proseguiranno con l’elezione dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea: l’elezione di due vicepresidenti, uno dei quali dell’opposizione, e di due segretari-questore, uno dei quali all’opposizione.