“Storica elezione di Filippo Mancuso alla presidenza del Consiglio Regionale della Calabria. La Lega, per la prima volta nella sua storia, può annoverare tale altissima carica istituzionale nel consesso regionale. Grande soddisfazione di Matteo Salvini, del Commissario regionale Giacomo Saccomanno e di tutto il partito per aver raggiunto un traguardo così importante”. E’ quanto si legge in una nota della Lega. “Filippo Mancuso – afferma il commissario regionale Lega Giacomo Francesco Saccomanno – è al secondo mandato regionale ed ha sempre dimostrato equilibrio, apertura, capacità e senso civico. Sarà, certamente, il presidente di tutti e saprà affrontare la legislatura del ‘certo cambiamento’ con impegno, costanza e abdicazione. Con Roberto Occhiuto saranno la colonna portante della regione in questa sfida di rinnovamento e miglioramento del sistema Calabria. A loro ed a tutte le cariche elette e consiglieri proclamati tantissimi auguri per un buon lavoro che possa, finalmente, porre la regione fuori dagli ultimi posti nazionali e possa, finalmente, dare quelle risposte e quei servizi che i calabresi, sicuramente, meritano”.