Nuovo sbarco di migranti in Calabria. La notte scorsa un pattugliatore della polizia romena, che opera da alcuni mesi a rinforzo del dispositivo di sorveglianza nei mari italiani contro l’immigrazione clandestina gestito dall’Agenzia europea della guardia di frontiera (Frontex), ha individuato un’ mbarcazione sospetta diretta verso le coste calabresi ed ha allertato il dispositivo di contrasto della Guardia di finanza. Nelle prime ore del mattino la barca a vela, un classico yacht monoalbero di dimensioni medie, utilizzato lungo le rotte che, dalla Turchia, si dipanano fino alle coste italiane, è stata quindi raggiunta e bloccata appena ha fatto ingresso nelle acque nazionali, a poche miglia da Capo Rizzuto, nel Crotonese, dove due vedette della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Crotone ne hanno preso il controllo, scortandola sino allo scalo portuale crotonese. A bordo i militari delle Fiamme Gialle hanno individuato e fermato, come indiziati di delitto, due sospetti scafisti di nazionalità ucraina che avevano cercato invano di confondersi fra i migranti stipati sul natante, complessivamente 77 persone fra le quali 5 donne e 20 minori; il gruppo era composto da 40 afgani, 20 iraniani e 17 iracheni partiti non meno di quattro giorni fa dalla Turchia.

Giunti in porto i migranti sono stati consegnati alle autorità preposte all’accoglienza e la barca è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dall’inizio dell’anno sulle coste calabresi si sono succeduti 118 arrivi di imbarcazioni di cui ben 50 hanno riguardato il Crotonese.