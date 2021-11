Ferrovie, aumentano i collegamenti per la Calabria dal 12 dicembre con Italo

Italo si appresta al cambio orario ferroviario, in vigore dal prossimo 12 dicembre. Novità importanti, sia relative al network che alle frequenze, sempre nel pieno rispetto delle norme e delle procedure anti covid. Italo mette a disposizione dei passeggeri e dei dipendenti tutte le misure di sicurezza necessarie per affrontare il viaggio in serenità, raccomandando sempre la massima prudenza e accompagnando lungo tutta Italia i suoi viaggiatori in questa fase di ripartenza. Italo, infatti, è la prima compagnia ferroviaria al mondo ad aver installato i filtri HEPA a bordo dei suoi treni (gli stessi degli aerei), garantendo un ricambio d’aria costante in ogni carrozza.

Diventeranno così 116 i servizi giornalieri, rispetto ai 104 odierni.

La prima novità riguarda l’arrivo di Italo a Genova: la città ligure entra così nella rete della compagnia, che da tempo studiava questo territorio ricco di domanda. Genova sarà così collegata a Milano, Roma e Napoli, con 2 servizi NO STOP quotidiani, offrendo un nuovo modo di viaggiare ai cittadini liguri. Ci sarà una partenza dalla stazione Genova Brignole alle 6:08, da Genova Piazza Principe alle 6:14, con arrivo a Milano Centrale alle 8:05, Milano Rogoredo alle ore 8:24, a Roma Termini alle ore 11:25, Napoli Afragola 12:37 e a Napoli Centrale alle ore 12:53. Per viaggiare verso Genova, invece, Italo metterà a disposizione un collegamento che partirà da Napoli Centrale alle ore 16:20, da Roma Termini alle 18:05, da Milano Rogoredo alle 21:05, da Milano Centrale alle 21:30 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23:09 e Genova Brignole alle 23:18.

Altra novità rilevante è quella relativa all’avvio dei servizi fra Udine e Milano. Lungo la trasversale del Nord Est (Venezia-Milano) saranno aumentati da 14 a 16 i viaggi quotidiani e 2 di questi prolungati verso Treviso, Conegliano, Pordenone e Udine. Ci sarà un Italo in partenza da Udine alle 7:16 con arrivo a Venezia Mestre alle 8:55 e a Milano Centrale alle 11:25, mentre da Milano sarà possibile partire alle 17:35 per raggiungere Mestre alle 19:50 e Udine alle 21:40. Un’importante novità questa per i cittadini friulani, che avranno la possibilità di viaggiare con Italo da e per Milano senza cambi intermedi. Un territorio che già ha dato grandi soddisfazioni alla società, quando sono stati avviati i collegamenti da e per Roma, e su cui Italo ha deciso di puntare in questa fase di ripartenza, prolungando fino a Salerno il treno in partenza alle 7.27 verso Roma e Napoli, che così arriverà a Salerno alle 15:30.

Confermati i restanti 14 servizi sulla linea Venezia-Milano, ottimizzando gli orari delle partenze e rafforzando la presenza di Italo sul Garda, passano infatti da 7 a 9 i collegamenti su Desenzano e restano confermati quelli su Peschiera.

C’è poi l’offerta dei servizi NO STOP fra Roma e Milano, con 32 viaggi giornalieri (uno ogni ora con rinforzi nelle ore di picco). Novità il prolungamento su Caserta di 2 di questi treni: sarà possibile partire dalla città campana alle 6:45 con arrivo a Roma Termini alle 7:50, a Bologna alle 10:08 e a Milano alle 11:15; da Milano invece si potrà partire alle 17:15 con arrivo a Roma Termini alle ore 20:25 e a Caserta alle 21:48.

Lungo la direttrice Torino/Milano-Napoli/Salerno, Italo conferma i 26 servizi al giorno (uno ogni ora) inserendo novità orarie volte a soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Per fare alcuni esempi, sull’asse Nord-Sud ci sarà un nuovo arrivo a Napoli alle ore 10:43 con partenza da Milano alle ore 5:40 e da Roma Termini alle ore 9:30, mentre da Sud verso Nord sarà introdotta una nuova partenza da Napoli alle ore 6:20 con arrivo a Roma Termini alle ore 07:30, a Milano Centrale alle ore 11:20 e a Torino Porta Nuova alle ore 12:40.

Novità poi riguardano il Veneto, nello specifico i collegamenti fra Venezia e la Capitale, di cui alcuni prolungati su Napoli e Salerno. Diventeranno 20 i viaggi giornalieri, rispetto agli odierni 14. Di questi 6 nuovi collegamenti ce ne saranno 3 da Venezia verso Sud (alle 8:05 con arrivo a Roma Termini alle 12:05; alle 14:05 con arrivo a Termini alle 18:05 e a Napoli alle 19:28; alle 17:05 con arrivo a Roma alle 21:05 e a Napoli alle 22:28) ed altri 3 da Roma verso Venezia (alle 05:55 con arrivo a Venezia alle 9:55; alle 8:55 con arrivo a Venezia alle 12:55; alle 12:55 con arrivo a Venezia alle 16:55). Inoltre, ci sarà un nuovo prolungamento su Napoli grazie alla partenza dalla città campana al mattino alle 6:10 con arrivo a Venezia alle 11:55. Un rafforzamento importante lungo una direttrice strategica per Italo, che di conseguenza porterà ad un potenziamento delle fermate sulle città di Ferrara (da 9 a 14 servizi al giorno) e di Rovigo (da 5 a 6 al giorno).

Sempre in Veneto, confermata l’offerta Italo su Verona, con 10 collegamenti quotidiani.

C’è poi tanto Sud nella strategia Italo, che in questo ultimo anno e mezzo ha ampliato notevolmente il network al Meridione, introducendo numerose nuove fermate. Passeranno da 4 a 6 i servizi giornalieri per la Puglia: nuova partenza da Roma Termini alle 7:45 con arrivo a Bari alle 12:05 ed un’altra da Bari alle 17:50 con arrivo a Roma Termini alle 22:15. Confermata l’offerta sui restanti 4 collegamenti con alcuni miglioramenti orari, sul flusso Nord Sud partenza da Torino alle 6:25, da Milano alle 7:40 con arrivo a Bari alle 16:10 e partenza da Torino alle 12:20, Milano 13:40 con arrivo a Bari alle 22:05. Sul flusso Sud Nord invece, ci sarà una partenza da Bari alle 6:50 con arrivo a Milano alle 15:20 e a Torino alle 16:40 ed un’altra da Bari alle 13:00 con arrivo a Milano alle 21:20 e a Torino alle 22:40. Confermati i collegamenti su questa direttrice con le stazioni di Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta.

Aumentano le corse anche per la Calabria, da 4 a 6 al giorno. Una nuova partenza da Roma Termini alle ore 6:00 con arrivo a Reggio Calabria alle ore 12:07 ed un nuovo collegamento con partenza da Reggio Calabria alle ore 17:25 con arrivo alle ore 23:30 a Roma Termini. Confermati i collegamenti su questa direttrice con le stazioni di Agropoli Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo-Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Cresce la stazione di Napoli Afragola, che a partire dal 12 dicembre sarà servita da 30 collegamenti rispetto agli attuali 18. Nuove partenze da Afragola verso Roma e Milano rafforzando soprattutto la fascia mattutina e di metà giornata e nuovi collegamenti anche sul flusso nord-sud con rafforzamenti lungo tutto l’arco della giornata ma soprattutto nel pomeriggio con arrivi da Milano e Roma verso Afragola.

Una stagione ricca di novità targate Italo, con nuove frequenze e nuovi territori per rilanciare il settore e guidare la ripartenza, mantenendo sempre viva l’attenzione sulla sicurezza anti covid richiesta dal periodo attuale. La società continua ad investire per garantire viaggi sicuri, adottando a bordo treno e nelle stazioni ogni misura preventiva.