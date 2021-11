L’assessore alle politiche sociali Rosario Lostumbo ha reso noto che sono stati pubblicati, sul portale www.comune.catanzaro.it, in una pagina raggiungibile da apposito banner tramite home page, tre nuovi bandi nell’ambito dell’assistenza e dell’inclusione sociale, per un ammontare di oltre 700mila euro complessivi.

Gli avvisi, redatti dal settore diretto da Saverio Molica e che vedono il Comune di Catanzaro Capofila di Ambito, riguardano in particolare: l’erogazione di voucher per i servizi di assistenza domiciliare a sostegno di persone anziane over 65 non autosufficienti e persone con disabilità da 0 a 64 anni; la realizzazione di progetti personalizzati per il “Dopo di noi” in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare; infine, la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione delle persone (18-64 anni) con disabilità complessa a cui si riconosce la capacità di autodeterminazione.

Il termine per l’invio delle domande scadrà il 6 dicembre, per i primi due bandi, e l’1 dicembre, per il terzo. “Al fine dell’espletamento di tutte le procedure – sottolinea l’assessore – è stata necessaria la sinergia con l’Asp di Catanzaro, nelle persone del Dg facente funzione Ilario Lazzaro e del direttore del distretto socio-sanitario Maurizio Rocca, per consentire la necessaria valutazione multidimensionale relativa ai progetti individuali per ciascun beneficiario”.