‘Ndrangheta, venerdì assemblea dei sindaci della Calabria a Siderno 

Si terrà venerdì 19 novembre, a Siderno, l’assemblea straordinaria dei sindaci della Calabria in segno di solidarietà alla città della Locride dopo gli atti intimidatori verificatisi di recente, ben 3 in 11 giorni. Il presidente dell’Anci Calabria, Marcello Manna, ha convocato in seduta straordinaria l’assemblea del comitato direttivo nel palazzo municipale del comune reggino.

“A seguito di quanto accaduto – ha sottolineato il sindaco di Rende- era importante manifestare da parte nostra la massima vicinanza all’amministrazione comunale di Siderno. Impedire con tali atti la ripresa dopo il commissariamento dell’esercizio democratico attraverso la regolare attività istituzionale, è gesto vile, da stigmatizzare. Crediamo fortemente – ha aggiunto – nella legalità e nella trasparenza, così come nella forza di noi sindaci che, quotidianamente, ci spendiamo per il bene comune delle nostre città. Bisogna salvaguardare i diritti sanciti dalla nostra Costituzione, occorre apportare un vero cambiamento culturale che sia quello delle coscienze, che ci affranchi dal giogo delle mafie”.

I sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria, intanto, hanno portato ieri la loro solidarietà alla collega Mariateresa Fragomeni. A guidare l’assemblea di amministratori, riuniti nel Municipio della cittadina jonica, è stato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Per Falcomatà “quelli compiuti nei confronti del Sindaco Fragomeni e dell’intera comunità di Siderno sono vigliaccherie che – ha detto – respingiamo con fermezza. E la cornice di sindaci oggi qui presenti è senza dubbio un ottimo segnale in questa direzione. Tuttavia arriva sempre il momento in cui la solidarietà da sola non basta e si rende necessario l’intervento, forte e autorevole, dello Stato. Le istituzioni devono rendersi conto di cosa significa amministrare al Sud e fare i primi cittadini alle nostre latitudini. Ecco perché – ha aggiunto – accogliamo con grande soddisfazione la notizia, arrivata proprio oggi, della felice conclusione di una battaglia che abbiamo condotto in Anci per l’inserimento nella legge di Stabilità di un fondo di quindici milioni di euro per le amministrazioni comunali vittime di intimidazioni. Un segno concreto di come la squadra Stato deve affermare la sua presenza di fronte a questi tentativi di destabilizzare le istituzioni territoriali”.

“Stiamo ricevendo attestazioni di vicinanza e solidarietà – ha affermato dal canto suo il sindaco Fragomeni – non solo dal territorio reggino ma anche da altre regioni come la Sicilia con il sindaco di Capaci. Ciò significa che non siamo da soli e chi ci attacca con vili gesti criminali, da oggi sa che ad essere minacciata è una comunità intera”.