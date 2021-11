Il Comitato di Presidenza di ‘Coraggio Italia’ composto dal Presidente Luigi Brugnaro e dai Vicepresidenti Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello, ha nominato coordinatore per la Calabria l’onorevole Felice Maurizio D’Ettore, vicecoordinatori Serena Anghelone e Frank Mario Santacroce. In qualità di Consiglieri del Presidente, nella Direzione Nazionale del partito entrano Sergio Abramo e Francesco Bevilacqua. Designato anche il responsabile regionale del tesseramento, importante figura prevista nello Statuto: sarà Alfonso Dattolo. A lui – spiega una nota del partito – un ruolo apicale regionale soprattutto nell’ottica di crescita esponenziale che il partito continua ad avere in Calabria. Riconoscimento importante anche per Cetty Scarcella, nominata responsabile regionale dei Giovani per la Calabria.

«Con queste nomine – si sottolinea nella nota dell’ufficio di Presidenza – ‘Coraggio Italia’ si dota di una prima struttura organizzativa, raccogliendo la sfida del radicamento territoriale.A soli quattro mesi dalla nascita del Partito, continuano a crescere le adesioni a livello locale e nelle prossime settimane sarà approvato il Regolamento per il tesseramento 2022».