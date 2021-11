“Finita la sbornia elettorale e definita la Giunta, ora tocca al neo presidente Occhiuto indicare e creare i presupposti giusti per sollevare le sorti della nostra terra”. Sintetizza in questo modo la situazione il segretario generale dell’UGL Calabria, Ornella Cuzzupi, che pone l’accento sulle cose da fare e sui tempi con cui devono essere realizzate.

“Il momento dei buoni propositi è finito, ora tocca metter mano con realismo alle cose da fare e comprendere su quali obiettivi dirigere l’azione politica. La Giunta Occhiuto deve dare subito un segnale concreto relativo alle intenzioni che intende portare avanti. Il popolo calabrese – continua l’esponente UGL – ha necessità di meno chiacchiere e più fatti. Tre devono essere i canali sui quali orientare l’azione di governo del territorio: il lavoro, la sanità e l’organizzazione dei servizi per il cittadino. In questi temi è racchiusa la sfida che occorre cogliere e vincere”.

Ma Cuzzupi non si limita alle affermazioni di principio: “Il Lavoro non può prescindere dalla promozione del territorio e dalla capacità di creare i presupposti di una legalità basata sulla fiducia nelle istituzioni. Questi elementi uniti agli investimenti pubblici e, laddove possibile, a quelli privati devono creare opportunità produttive e la ricchezza che ne scaturisce deve essere reinvestita sul territorio. La salute, soprattutto in questo drammatico periodo, non può essere gestita in maniera approssimativa. Occorre – prosegue – che la rete sanitaria pubblica sia potenziata e le stesse strutture private fungano da valido supporto a una regia tesa a creare un polo sanitario affidabile e di tutto rispetto, questo anche considerate le professionalità presenti. La nomina a Commissario Straordinario offre al Presidente Occhiuto la possibilità di agire con determinazione e con la necessaria forza di interlocuzione. Vi è poi la questione di riorganizzare e rendere efficienti i servizi ai cittadini. Un tema troppo spesso oggetto di superficialità e che, invece, riveste un’importanza fondamentale per la crescita della regione.

Da parte nostra – chiarisce Ornella Cuzzupi – siamo disponibili, da subito, a fornire idee e sostegno per un Piano di ripresa concreto e fattibile. Tutto il resto, compreso le solite, italiche, sceneggiate del fare, non ci interessano. La Calabria, lo abbiamo detto più volte, merita rispetto!”.