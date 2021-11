CATANZARO/ Circa 300 persone, provenienti da tutta la Calabria, hanno partecipato sabato pomeriggio a Catanzaro, nel quartiere Lido, a una manifestazione di protesta contro le restrizioni anti Covid 19 stabilite dal governo nazionale, a partire dal Green Pass. Presenti gruppi e associazioni, oltre che del capoluogo di regione, provenienti anche da Reggio, Cosenza, Vibo, Crotone e altre aree della regione. La manifestazione è stata organizzata da un coordinamento spontaneo di cittadini: tra i manifestanti c’è stata anche la senatrice Bianca Laura Granato, de “l’Alternativa c’è”, già protagonista di varie iniziative di protesta e di interventi polemici in aula contro le scelte del governo nazionale. Cori sono stati intonati soprattutto contro il premier Draghi. Presenti anche esponenti di Forza Nuova, di sigle e movimenti di sinistra, che comunque hanno partecipato senza simboli o bandiere di appartenenza, e associazioni di semplici cittadini. A presidiare il luogo della manifestazione polizia, carabinieri e guardia di finanza. La manifestazione si è tenuta nel quartiere Lido di Catanzaro dopo che nell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura è stata decisa la sospensione di questo tipo di iniziative nel centro della città capoluogo della Calabria.

Guarda il VIDEO e lo Speciale TV di RTC