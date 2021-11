“Pnrr: sfide, insidie, opportunità”: questo il tema al centro del dibattito promosso per mercoledì 24 novembre, alle 11, da Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria Calabria, e da Anci Calabria, nel Salone delle conferenze dell’Associazione degli industriali cosentina. “Come amministratori ed enti di categoria – affermano il presidente di Anci Calabria, Marcello Manna, ed il presidente di Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli – siamo chiamati a spingere sulla realizzazione dei progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza facendo rete per non perdere la partita di sviluppo e innovazione rappresentata dal Pnrr. L’obiettivo è quello di riuscire a lavorare insieme, individuando azioni congiunte che possano rappresentare una opportunità di sviluppo e la creazione di una comunità digitale e resiliente, con un’attenzione particolare per la mobilità sostenibile, le politiche per le nuove generazioni, la salute, l’inclusione, l’istruzione e la ricerca”. “Come Anci Calabria, in occasione dell’incontro degli amministratori calabresi presenti a Parma – continua Manna – è stata ribadita la necessità di rilanciare la nostra regione”. “L’incontro del 24 novembre – aggiunge il presidente Amarelli – rappresenta un’utile occasione per discutere delle vere sfide che stanno dietro gli aspetti teorici e pratici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da poterne cogliere le opportunità e schivare eventuali insidie”. La discussione, moderata da Rosario Branda, direttore di Confindustria Cosenza, sarà introdotta da Fortunato Amarelli e da Giovan Battista Perciacciante, presidente regionale e della provincia di Cosenza dell’Associazione nazionale costruttori edili. All’incontro prenderanno parte, oltre ai promotori, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e Domenico Cersosimo, ordinario di Economia applicata dell’Università della Calabria. A Natale Mazzuca, vice presidente nazionale di Confindustria, saranno affidate le conclusioni. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della XXª Settimana della cultura d’impresa e del Pmiday di Confindustria. Per partecipare, si dovrà inviare richiesta alla mail: m.perri@unindustriacalabria.it. L’ingresso sarà consentito solo con l’esibizione del green pass, secondo le vigenti norme anti-covid.