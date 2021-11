Il Comune di Diamante aderisce alla giornata della Colletta alimentare

DIAMANTE(CS)/ “Il 27 novembre ricorrerà il venticinquesimo anniversario della #CollettaAlimentare, la Città di Diamante invita tutti a contribuire per dare una mano a chi ha bisogno. L’inclusione, il sostegno verso chi è in difficoltà, la necessità di essere utili al prossimo. Sono questi gli elementi alla base della nostra candidatura a Capitale della Cultura 2024. È un periodo difficile, la pandemia, purtroppo, torna a mettere paura. Serve un gesto di solidarietà, per questo invito tutti i cittadini a contribuire recandosi nei supermercati aderenti e ricordando che oltre a sabato la Colletta Alimentare proseguirà online fino al 5 dicembre”. Così il sindaco di Diamante, sen. Ernesto Magorno.