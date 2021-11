CATANZARO/ La Camera di Commercio di Catanzaro, in collaborazione con Giunti al Punto, ha donato stamani una mini-biblioteca ai bambini della scuola dell’infanzia del quartiere Santo Janni di Catanzaro, uno dei 12 plessi dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Sala”. Più di cento libri per bambini, tra favole e pop-up, libri interattivi e da colorare sono stati consegnati dal commissario straordinario dell’Ente Daniele Rossi ai 57 bambini che popolano la scuola nel cuore di uno dei quartieri periferici della città capoluogo di regione: “Questa piccola iniziativa – ha detto Rossi – credo abbia soprattutto un alto valore simbolico. Ritengo infatti sia molto importante riuscire ad avvicinare i bambini alla lettura sin da piccoli. Il contatto con i libri, l’idea di scegliere da uno scaffale qualcosa che susciti interesse, il piacere di sfogliare le pagine di una storia affascinante: la crescita dell’individuo non può che passare necessariamente da qui. Le maestre, che ringrazio per il lavoro che svolgono quotidianamente, mi hanno detto che i bimbi erano entusiasti all’idea di ricevere i libri e oggi ho visto nei loro occhi tanto entusiasmo. È stata una bellissima emozione”. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto della libreria Giunti al Punto di Catanzaro e s’inserisce nella 12a edizione della raccolta di libri promossa a livello nazionale dalla casa editrice. Negli undici anni precedenti sono stati raccolti e donati a scuole e ospedali pediatrici, in tutto il Paese, circa 2 milioni di libri.