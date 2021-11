“Mi sembra che i primi passi del presidente Occhiuto siano caratterizzati da grande coraggio e dalla voglia di inaugurare una nuova stagione”. Lo ha detto il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, commentando, a margine di un incontro a Catanzaro, i primi provvedimenti messi in campo dal neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“In questo momento – ha proseguito Ferrara – quello che mi preme sottolineare, dopo averlo del resto evidenziato con grande forza nella nostra assemblea regionale, è che in Calabria c’è anzitutto la necessità di avere un apparato amministrativo che sia in grado di reggere le sfide attuali, che sono quelle di mettere a terra in modo veloce la gran quantità di risorse che saranno messe a disposizione. Noi – ha ricordato il presidente degli industriali calabresi – diciamo da tempo, e lo dice anche la Banca d’Italia, che le amministrazioni della nostra regione, anche quelle periferiche, non sono dotate né di personale né di personale qualificato: è evidente che questa è la priorità. I suoi primi passi ci inducono a ritenere che il governatore abbia ben chiaro questo problema e che soprattutto lo voglia affrontare con grande determinazione, e da questo punto di vista – ha proseguito Ferrara – è un passo che riteniamo positivo. Ovviamente noi siamo imprenditori e quindi valutiamo i risultati”.

Ferrara ha poi aggiunto: “Dopo questo, ci aspettiamo un grande piano di rilancio dell’economia, e da questo punto di vista l’allargamento della base produttiva, l’attrazione degli investimenti e soprattutto la modernizzazione del sistema produttivo attraverso la messa in campo di un poderoso sistema di incentivazioni sono le priorità assolute – ha concluso il presidente di Unindustria Calabria – per traghettare la nostra economia verso le sfide del futuro”.