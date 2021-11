La Protezione civile della Calabria ha diramato lo stato di allerta per le previsioni meteo giovedì 25 novembre. In particolare, le zone interessate dall’allerta arancione sono quelle delle province di Crotone, Catanzaro, Vibo e Reggio Calabria. Indicata, invece, allerta gialla per la provincia di Cosenza. Il netto peggioramento delle condizioni meteo, dopo alcune giornata di sole prevalente con brevi piogge autunnali, dovrebbe portare sia un brusco calo delle temperature che pioggia anche con carattere di violenti acquazzoni.