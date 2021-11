di RTC Sport

GORGONZOLA/ Il Catanzaro vince sul terreno dell’Albinoleffe e strappa il pass per accedere alle semifinali di Coppa Italia di serie C. Ha deciso una rete di Cinelli, l’uomo piu’ discusso di questa prima parte di stagione, al 50′. La squadra di Calabro, è tra le prime quattro e farà di tutto a questo punto per vincere la Coppa. Inoltre, riesce nell’impresa di prendersi la rinvincita della cocente eliminazione dagli scorsi playoff, proprio a opera dei blucelesti lombardi. Ottimo viatico per preparare con piu’ serenità la gara di domenica a Viterbo nella tana del Monterosi, squadra neopromossa in serie C. Nelle altre gare di Coppa la Fidelis Andria batte il Piacenza mentre il Padova fa fuori la Viterbese. Alle 17,30 si gioca invece Teramo-Sudtirol.