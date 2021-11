Ecco alcune delle iniziative previste per oggi in Calabria in occasione della Giornata internazionale designata dall’O.N.U.

contro la violenza sulle donne:

COSENZA – Teatro Rendano ore 09:30

Manifestazione promossa dalla Prefettura sul tema “Non

chiamate amore quello malato”, da una citazione di Papa

Francesco. All’iniziativa hanno partecipato la Provincia,

l’Azienda sanitaria e l’Ufficio scolastico provinciale,

insieme al

liceo classico “Telesio” e all’istituto professionale

“Lucrezia della

Valle”.

CATANZARO – Piazza Matteotti ore 10:00

Iniziativa dal titolo “Questo non è amore”, promossa dalla

Questura. Nell’occasione sarà allestito uno stand per la

distribuzione di una brochure sul tema. Analoghe iniziative

si

svolgeranno negli altri capoluoghi di provincia della

Calabria.

DIAMANTE (CS) – Museo Dac ore 10:30

Incontro promosso dall’associazione “Artemisia Gentileschi”,

in collaborazione con il Comune. Tema dell’incontro

“#nonlasciamolesole”.

CINQUEFRONDI (RC) – Piazza adiacente Fontana di Venere ore

11:00

“Giornata in memora di Roberta Lanzino”, vittima di

femminicidio, con l’intitolazione di una piazza e di una

panchina rossa. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione

comunale. Partecipano il padre di Roberta Franco Lanzino ed

il

sindaco Michele Conia.

REGGIO CALABRIA – Università per stranieri Dante Alighieri ore

16:30

Incontro sul tema “L’importanza dell’Empowerment

socio-economico delle donne nei percorsi di fuoriuscita dalla

violenza domestica”. L’iniziativa è promossa

dall’associazione

“Piccola Opera Papa Giovanni Onlus”, che gestisce il centro

antiviolenza “A. Morabito”.

COSENZA – Palazzo dei Bruzi ore 17:00

Iniziativa organizzata dal vicesindaco Maria Pia Funaro e

dalle

altre donne presenti nella Giunta e nel Consiglio comunali.

CAULONIA (RC) – Piazza Bottari nella frazione Marina ore 17:30

Iniziativa promossa dal Comune. In programma

la piantumazione di un albero al quale verranno appesi

bigliettini con contributi significativi sul tema.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Piazza Salotto a Corigliano Scalo

ore 17:30

Manifestazione organizzata dal “Centro antiviolenza Fabiana”,

in collaborazione con il Comune.