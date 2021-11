Nella sede dell’Ordine dei Medici di Catanzaro si è insediata 1a Commissione Medicina di Genere.

Presenti anche il vice presidente dell’Ordine Vincenzo Larussa, il segretario Gennaro De Nardo e il tesoriere Pasquale Puzzonia.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Ciconte: “L’Ordine dei Medici di Catanzaro è da sempre in prima linea nel promuovere la qualità del suo ruolo. Nell’adeguamento alle direttive del Ministero della Salute, la medicina di genere rappresenta la vera rivoluzione della scienza medica degli ultimi anni, finalizzata alla medicina di precisione per garantire l’equità delle cure”.

E’ intervenuta Caterina Ermio, presidente della Commissione Medicina di Genere per l’Ordine dei Medici di Catanzaro, già componente della Commissione Medicina di Genere della FNOMCEO nazionale e referente del tavolo della medicina di genere della Regione Calabria, che ha relazionato sullo stato dell’arte della medicina di genere in Italia e in altre nazioni, esponendo i punti rilevanti del piano applicativo della legge che sarà alla base del lavoro della Commissione da essa presieduta.

I componenti della Commissione sono: Renata Tropea, Rita La Chimia, Angela Sciacqua, Luca Gallelli, Lucia Muraca, Giuliana Menniti, Daniela Morica e Giuseppe Caridi.

La Commissione si occuperà di percorsi clinico-assistenziali (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitatazione), tenendo conto delle differenze di genere, mettendo al centro il paziente con le sue peculiarità e garantendo, in questo modo, l’appropriatezza delle cure. Fondamentale sarà la formazione dei medici riguardo alle varie discipline, che avra l’Ordine dei Medici come punto di riferimento.