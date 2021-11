Cosenza/ Sabato Michela Giraud al Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica”

COSENZA/ É tra egli eventi più attesi del cartellone del Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica” ideato e organizzato da PIANO B. L’esilarante show di Michela Giraud dal titolo “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!” raggiungerà Cosenza il prossimo sabato 27 novembre.

Le date autunnali, compresa quella della città dei Bruzi, sono state annunciate dall’artista romana durante la sua partecipazione al programma cult “Le Iene” in onda sulle reti Mediaset.

Prodotto e distribuito da “Vivo Concerti”, il tour condurrà la regina della Stand Up Comedy italiana al Cinema Citrigno di Cosenza alle ore 21.00.

Per il suo arrivo c’è grande fermento. In “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!” tra la scoperta che la fama ha le sue controindicazioni e il consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e la “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, la Giraud darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni di questo momento storico, senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stessi.

Uno spettacolo da non perdere, dall’ umorismo sprezzante e dai tempi comici particolarmente interessanti.

Il Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica” rientra tra le iniziative multidisciplinari sostenute dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura per la qualità dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, l’innovazione, la qualificazione delle competenze artistiche, l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e la filiera culturale, educativa e del turismo. Prossimi appuntamenti il 4 dicembre con “Viaggiando il medioevo” ed il 5 dicembre con il live di Massimo Garritano in “Freefolk”.

Chi è Michela Giraud. Una delle più popolari stand up comedian italiane, ha iniziato ad esibirsi nei club di tutta Italia nel 2015. Grazie al suo umorismo brillante e sarcastico, nello stesso anno è approdata alla tv, nello show comico Colorado. Nel 2017 ha fatto parte del cast dellate night show satirico CCN – Comedy Central News condotto da Saverio Raimondo, mentre nel 2018 si è unita al cast di La tv delle ragazze – Gli Stati Generali, reboot di un vero e proprio cult della tv italiana. Nel 2019 è stata il volto che ha lanciato in Italia l’ultima stagione della serie di Amazon Prime Video The MarvelousMrsMaisel, con una serie di suoi stand up dal titolo The MarvelousMrs Giraud. Nel 2020 è diventata la conduttrice di CCN – Comedy Central News vincendo per questo il Premio della Satira Forte dei Marmi, come migliore Stand Up Comedian dell’anno. Nell’ stesso anno ha scritto “Tea, storia (quasi) vera della prima messia”, a 4 mani, per Harper Collins. In aprile 2021 diventa una delle protagoniste femminili del nuovo comedy show di Amazon Prime Italia LOL: Chi ride è fuori. Anche la famiglia delle “Iene” ha voluto la Giraud per la conduzione di una puntata.